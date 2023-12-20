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Марченко Василий Ефимович
Марченко Василий Ефимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Марченко Ефим
Мать
Марченко ?
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Марченко Ефим
Мать:
Марченко ?
Смерть
Неизвестно
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