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Соловьев Михаил Моисеевич

Место рождения

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

02.11.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1857 ст.

Отец: Соловьев Моисей Андреевич

Мать: Соловьева Авдотья Семеновна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1875 ст.

Жена: Соловьева Феодора Михайловна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шевнина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Соловьева Феодора Михайловна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Соловьев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Соловьева Феодора Михайловна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Никита Михайлович

Мать ребёнка: Соловьева Феодора Михайловна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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