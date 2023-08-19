Соловьев Михаил Моисеевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1857 ст.
Бракосочетание
1875 ст.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шевнина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Соловьева Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
1886 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Никита Михайлович
Мать ребёнка: Соловьева Феодора Михайловна
Смерть
Неизвестно