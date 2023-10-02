Гурьева (Тихонова) Варвара Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1881
Отец ребёнка: Гурьев Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
11.10.1886
Отец ребёнка: Гурьев Иван Елисеевич
крестная: Анна Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно