Гурьева (Тихонова) Варвара Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьева (Тихонова) Варвара Тихоновна

Гурьева (Тихонова) Варвара Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1881

Сын: Гурьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Гурьев Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
11.10.1886

Сын: Гурьев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Гурьев Иван Елисеевич

крестная: Анна Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Иван Елисеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close