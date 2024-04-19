Смирнов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1926

Дата смерти

31.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1926

Отец: Смирнов Василий

Мать: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) ?

Мать ребёнка: Смирнова (Береснева) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Береснева) Лидия

Рождение ребёнка
12.11.1961

Сын: Смирнов Юра

Мать ребёнка: Смирнова (Береснева) Лидия

Смерть
31.10.1992

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