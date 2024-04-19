Смирнов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1926
Дата смерти31.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1926
Отец: Смирнов Василий
Мать: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) ?
Мать ребёнка: Смирнова (Береснева) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1961
Сын: Смирнов Юра
Мать ребёнка: Смирнова (Береснева) Лидия
Смерть
31.10.1992