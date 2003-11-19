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Новикова Валерия Константиновна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

С 19.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 19.11.2003

Отец: Новиков Константин Борисович

Мать: Новикова Елена Сергеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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