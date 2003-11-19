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Новикова Валерия Константиновна
Новикова Валерия Константиновна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
С 19.11.2003
Пол
Женский
Отец
Новиков Константин Борисович
1983 г.р.
Мать
Новикова (Полыгалова) Елена Сергеевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 19.11.2003
Отец:
Новиков Константин Борисович
Мать:
Новикова Елена Сергеевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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