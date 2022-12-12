Мартышкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартышкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1895
Дочь: Павлова Анна Александровна
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Семенова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мартышкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно