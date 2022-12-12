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Мартышкин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартышкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1895

Дочь: Павлова Анна Александровна

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Малые Соли, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Семенова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мартышкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Малые Соли, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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