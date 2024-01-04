Яковлев Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Сидор

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Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1669 ст.

Дата смерти

Около 1749 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1707 г.р.
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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.

Сын: Сидоров Ануфрий

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1712 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1719 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Около 1749 ст.
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