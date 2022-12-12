Гладышева Ирина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышева Ирина Даниловна

Гладышева Ирина Даниловна

avatar

Место рождения

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

07.05.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Пётр Иванович

Смерть
07.05.1904
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
ГАВО. Фонд 590. Опись 28. Дело 36. Метрическая книга Воскресенской церкви города Гороховец за 1901-1908 годы. 1904 год. Листы 98об.- 99. Об умерших. Дата смерти: 7 мая. Дата погребения: 9 мая. Горохо... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close