Гладышева Ирина Даниловна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти07.05.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1904
ГАВО. Фонд 590. Опись 28. Дело 36. Метрическая книга Воскресенской церкви города Гороховец за 1901-1908 годы. 1904 год. Листы 98об.- 99. Об умерших. Дата смерти: 7 мая. Дата погребения: 9 мая. Горохо... Показать все