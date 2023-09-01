N Константин Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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N Константин Семёнович

Место рождения

солнечногорск, МО Russian Federation

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: N Семён

Мать: N N

солнечногорск, МО Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
д. Бутырки, Солнечногорский район
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