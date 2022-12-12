Иван Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти22.04.1856 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1840
Жена: Чекалова Ирина Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Чекалова Ирина Тихонова
Смерть
22.04.1856 ст.
Красноречка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки
Похороны
26.04.1856 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан