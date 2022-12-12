Иван Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Митрофанович

Иван Митрофанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

22.04.1856 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1840

Жена: Чекалова Ирина Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Чекалов Маркел Иванов

Мать ребёнка: Чекалова Ирина Тихонова

Смерть
22.04.1856 ст.
Красноречка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки
Похороны
26.04.1856 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close