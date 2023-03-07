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Желнин Иван Григорьев

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Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Желнин Григорий Климентов

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Конашева Мелания Иванова

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1743
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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