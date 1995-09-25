Алферова (Курчавова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферова (Курчавова) Зинаида Петровна

Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

02.09.1910

Дата смерти

25.09.1995

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.08.1938

Дочь: Нагаева (Алферова) Нэлла Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
25.09.1995

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