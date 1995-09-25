Алферова (Курчавова) Зинаида Петровна
Место рождения
Дата рождения02.09.1910
Дата смерти25.09.1995
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1910
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1938
Дочь: Нагаева (Алферова) Нэлла Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.09.1995