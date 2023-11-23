Дунаева Евдокия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева Евдокия Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Дунаев Никифор Семёнович

Отец ребёнка: Дунаев Семен Федорович

из крепостных.Из Углича
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Ефимия Семенова

Отец ребёнка: Дунаев Семен Федорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Дочь: Ксения Семенова

Отец ребёнка: Дунаев Семен Федорович

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