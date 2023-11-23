Дунаева Евдокия Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Дунаев Семен Федорович
из крепостных.Из Углича
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Ефимия Семенова
Отец ребёнка: Дунаев Семен Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Дочь: Ксения Семенова
Отец ребёнка: Дунаев Семен Федорович