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Verkhovski Vladimir
Verkhovski Vladimir
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Верховский Николай Владимирович
1842 г.р.
Мать
Верховская (Sushchinska Сущинская) Александра Гавриловна
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Верховский Николай Владимирович
Мать:
Верховская Александра Гавриловна
Смерть
1943
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