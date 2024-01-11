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Баширов Шакур Губаевич

Место рождения

д.Зяк-Ишметово

Дата рождения

1909

Дата смерти

27.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Баширов Губай

Мать: Баширова ?

д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
29.01.1931

Сын: Баширов Ахнаф Шакурович

Мать ребёнка: Баширова Минзыфа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1937

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Мать ребёнка: Баширова Минзыфа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1950

Жена: Баширова Минзыфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мунира Шакуровна

Мать ребёнка: Баширова Минзыфа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаят Шакуровна

Мать ребёнка: Баширова Минзыфа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
Неизвестно
Баширов Шакур Губаевич красноармеец Дата рождения __.__.1909 Место рождения Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, дер. Изек-Ишлитово Дата и место призыва Кугарчинский РВК, Башкирская АССР, Кугарчинский р-н Последнее место службы 60 осбр ( 60 осбр ) Дата выбытия 27.09.1942 Причина выбытия пропал без вести Место выбытия Орджоникидзевский край, Наурский р-н
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3007436/
Смерть
27.09.1942
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
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