Баширов Шакур Губаевич
Место рожденияд.Зяк-Ишметово
Дата рождения1909
Дата смерти27.09.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Баширов Губай
Мать: Баширова ?
д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
29.01.1931
Мать ребёнка: Баширова Минзыфа
Рождение ребёнка
04.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баширова Минзыфа
Бракосочетание
1950
Жена: Баширова Минзыфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мунира Шакуровна
Мать ребёнка: Баширова Минзыфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаят Шакуровна
Мать ребёнка: Баширова Минзыфа
Военная служба
Неизвестно
Баширов Шакур Губаевич красноармеец Дата рождения __.__.1909 Место рождения Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, дер. Изек-Ишлитово Дата и место призыва Кугарчинский РВК, Башкирская АССР, Кугарчинский р-н Последнее место службы 60 осбр ( 60 осбр ) Дата выбытия 27.09.1942 Причина выбытия пропал без вести Место выбытия Орджоникидзевский край, Наурский р-н
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3007436/
Смерть
27.09.1942
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Неизвестно