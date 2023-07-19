Акинина Софья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкинина Софья Викторовна

Акинина Софья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1987

Отец: Баглай Валерий

Мать: Заяц Ольга Юрьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close