Черняновская Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняновская Ольга Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черняновский Иван Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняновский Иван Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняновский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Черняновский Иван Евсеевич

Смерть
1992
Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
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