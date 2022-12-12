Черняновская Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черняновский Иван Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняновский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Черняновский Иван Евсеевич
Смерть
1992
Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область