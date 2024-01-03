Никифор Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

До 1851

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Степан Васильев

Мать: Соломония Онисимова

Смерть
До 1851
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