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Никифор Степанов
Никифор Степанов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1801
Дата смерти
До 1851
Пол
Мужской
Отец
Степан Васильев
1772 г.р.
Мать
Соломония Онисимова
1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Степан Васильев
Мать:
Соломония Онисимова
Смерть
До 1851
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