Глушков Самсоний
Место рожденияпоч.Грехневский Синцовской волости Вятской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глушков Автомон
Мать: не указана
поч.Грехневский Синцовской волости Вятской губернии
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Глушкова Мария
Мать ребёнка: Глушкова Неонила
поч.Грехневский Синцовской волости Вятской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глушкова Неонила
Смерть
Неизвестно