Глушков Самсоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Самсоний

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Место рождения

поч.Грехневский Синцовской волости Вятской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глушков Автомон

Мать: не указана

поч.Грехневский Синцовской волости Вятской губернии
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Глушкова Мария

Мать ребёнка: Глушкова Неонила

поч.Грехневский Синцовской волости Вятской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушкова Неонила

Смерть
Неизвестно
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