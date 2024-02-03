Баранов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поручитель по кн. Мстиславском (1571), помещик Новгородского уезда. После 1571 переселился в Эстляндию, где принял шведское подданство и получил от шведского короля поместья в Эстляндии (1578). Родона... Показать все
Рождение ребёнка
1530
Мать ребёнка: Бухвостова Ксения Федоровна
Смерть
Неизвестно