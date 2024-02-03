Баранов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухвостова Ксения Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
поручитель по кн. Мстиславском (1571), помещик Новгородского уезда. После 1571 переселился в Эстляндию, где принял шведское подданство и получил от шведского короля поместья в Эстляндии (1578). Родона... Показать все
Рождение ребёнка
1530

Сын: Баранов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Бухвостова Ксения Федоровна

Смерть
Неизвестно

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