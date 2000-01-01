Насырова Миниямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырова Миниямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Руслан Алексеевич

Отец ребёнка: Насыров Алексей Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Решат Алексеевич

Отец ребёнка: Насыров Алексей Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насырова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Насыров Алексей Ибрагимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насыров Алексей Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насырова Августина Алексеевна

Отец ребёнка: Насыров Алексей Ибрагимович

Смерть
Неизвестно
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