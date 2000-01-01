не известно Константин известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полторацкая Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Не Известно не известно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Не Известно не известно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Российская Империя
Смерть
Неизвестно