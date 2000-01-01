не известно Константин известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдине известно Константин известно

не известно Константин известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полторацкая Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Не Известно не известно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Не Известно не известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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