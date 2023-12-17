Ширнин Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирнин Иван Максимович

Ширнин Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Ширнин Максим Степанович

Мать: Ширнина Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close