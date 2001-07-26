Максименко Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1940
Дата смерти26.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1940
Отец: Максименко Фёдор
Рождение ребёнка
?.06.1962
Дочь: Белоус-Кольева Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Белоус Евгений
Рождение ребёнка
12.10.1973
Дочь: Ивженко-Сулеменко Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Сулеменко Михаил Семеныч
Рождение ребёнка
21.10.1980
Дочь: Нурсеитова-Сулеменко Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Сулеменко Михаил Семеныч
Смерть
26.07.2001