Максименко Зинаида Федоровна 13.01.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максименко Зинаида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1940

Дата смерти

26.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1940

Отец: Максименко Фёдор

Мать: Максименко Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.06.1962

Дочь: Белоус-Кольева Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Белоус Евгений

Рождение ребёнка
12.10.1973

Дочь: Ивженко-Сулеменко Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Сулеменко Михаил Семеныч

Рождение ребёнка
21.10.1980

Дочь: Нурсеитова-Сулеменко Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Сулеменко Михаил Семеныч

Смерть
26.07.2001

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