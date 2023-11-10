Суслов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суслов Роман
Мать: Суслова Раиса
Рождение ребёнка
10.04.1964
Сын: Суслов Александр Борисович
Мать ребёнка: Суслова Тамара
Рождение ребёнка
1970
Мать ребёнка: Суслова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суслова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Тамара
Смерть
Неизвестно