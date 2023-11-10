Суслов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуслов Борис

Суслов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суслов Роман

Мать: Суслова Раиса

Рождение ребёнка
10.04.1964

Сын: Суслов Александр Борисович

Мать ребёнка: Суслова Тамара

Рождение ребёнка
1970

Сын: Суслов Борис Борисович

Мать ребёнка: Суслова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Николай Борисович

Мать ребёнка: Суслова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Тамара

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close