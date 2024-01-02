Назарова-Глинская (Маслова) Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1836
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Назаров-Глинский Николай Федорович
Рождение ребёнка
26.10.1837
Сын: Глинский Павел Николаевич
Отец ребёнка: Назаров-Глинский Николай Федорович
Рождение ребёнка
22.12.1845
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Назаров-Глинский Николай Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1881