Назарова-Глинская (Маслова) Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова-Глинская (Маслова) Степанида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1836

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Назаров-Глинский Николай Федорович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1837

Сын: Глинский Павел Николаевич

Отец ребёнка: Назаров-Глинский Николай Федорович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1845

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Назаров-Глинский Николай Федорович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1881
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