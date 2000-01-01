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Ефремов Михаил Корнилиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Ефремов Корнилий

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1881 ст.

Жена: Нелюбина Параскева Васильева

Рождение ребёнка
10.09.1892 ст.

Дочь: Ефремова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Нелюбина Параскева Васильева

рожд: деревня ( ныне) урочище Шуклина, Чернушинский городской округ, Пермский край 56.551923, 55.777025
Рождение ребёнка
01.11.1902 ст.

Дочь: Ефремова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Хохрякова Параскева Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохрякова Параскева Григорьева

Смерть
Неизвестно
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