Ефремов Михаил Корнилиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1848
Отец: Ефремов Корнилий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1881 ст.
Рождение ребёнка
10.09.1892 ст.
Дочь: Ефремова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Нелюбина Параскева Васильева
рожд: деревня ( ныне) урочище Шуклина, Чернушинский городской округ, Пермский край 56.551923, 55.777025
Рождение ребёнка
01.11.1902 ст.
Дочь: Ефремова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Хохрякова Параскева Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно