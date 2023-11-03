Выходцева Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Выходцев Иван Иванов
Отец ребёнка: Выходцев Иван Галактионов
Рождение ребёнка
08.12.1871
Отец ребёнка: Выходцев Иван Галактионов
Рождение ребёнка
27.07.1874
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Выходцев Иван Галактионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно