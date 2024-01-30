Белокопытова (Агибалова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокопытова (Агибалова) Людмила Алексеевна

Место рождения

деревня Губаревка, Верховский район, Орловская область

Дата рождения

06.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1956

Отец: Агибалов Алексей Иванович

Мать: Агибалова (Агибалова) Зинаида Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокопытов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белокопытов Василий Дмитриевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
30.01.1984

Сын: Белокопытов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Белокопытов Василий Дмитриевич

Орёл, город Орёл, Орловская область

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