Белокопытова (Агибалова) Людмила Алексеевна
Место рождениядеревня Губаревка, Верховский район, Орловская область
Дата рождения06.02.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белокопытов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.01.1984
Сын: Белокопытов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Белокопытов Василий Дмитриевич