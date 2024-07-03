Пугачев Николай Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1926
Дата смерти12.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1953
Сын: Пугачев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Пугачева (Осипова) Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
09.03.1955
Сын: Пугачев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Пугачева (Осипова) Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
04.07.1961
Дочь: Трошина (Пугачева) Марина Николаевна
Мать ребёнка: Пугачева (Осипова) Александра Гавриловна
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
12.05.1979