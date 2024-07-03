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Пугачев Николай Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1926

Дата смерти

12.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачева (Осипова) Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
23.04.1953

Сын: Пугачев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Пугачева (Осипова) Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
09.03.1955

Сын: Пугачев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Пугачева (Осипова) Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
04.07.1961

Дочь: Трошина (Пугачева) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Пугачева (Осипова) Александра Гавриловна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
12.05.1979

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