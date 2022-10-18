Рябых (Сушкова) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1941
Дата смерти18.10.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябых Алексей Григорьевич
Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябых Алексей Григорьевич
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.2022