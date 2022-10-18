Рябых (Сушкова) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябых (Сушкова) Лидия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1941

Дата смерти

18.10.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябых Алексей Григорьевич

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябых Алексей Григорьевич

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябых Алексей Григорьевич

Смерть
18.10.2022
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