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Познякова Татьяна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1816 ст.

Дочь: Познякова Анна Степанова

Отец ребёнка: Позняков Степан Матвеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1816

Муж: Позняков Степан Матвеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Позняков Антип Степанов

Отец ребёнка: Позняков Степан Матвеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Познякова Анисия Степанова

Отец ребёнка: Позняков Степан Матвеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Познякова Марфа Степанова

Отец ребёнка: Позняков Степан Матвеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Познякова Дарья Степанова

Отец ребёнка: Позняков Степан Матвеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Позняков Михаил Степанов

Отец ребёнка: Позняков Степан Матвеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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