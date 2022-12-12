Познякова Татьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1816 ст.
Дочь: Познякова Анна Степанова
Отец ребёнка: Позняков Степан Матвеев
Бракосочетание
До 1816
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Позняков Степан Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Познякова Анисия Степанова
Отец ребёнка: Позняков Степан Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Познякова Марфа Степанова
Отец ребёнка: Позняков Степан Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Познякова Дарья Степанова
Отец ребёнка: Позняков Степан Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Позняков Степан Матвеев
Смерть
После 1858