Волкова (Иванова) Надежда Аркадьевна
Место рождениягород Ташкент
Дата рождения01.02.1925
Дата смерти22.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1925
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1951
Дочь: Тян (Жихарева) Елизавета Викторовна
Отец ребёнка: Жихарев Виктор Львович
Елизавета Викторовна Жихарева
Бракосочетание
29.03.1960
Смерть
22.03.2000