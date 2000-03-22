Волкова (Иванова) Надежда Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Иванова) Надежда Аркадьевна

Место рождения

город Ташкент

Дата рождения

01.02.1925

Дата смерти

22.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1925

Отец: Иванов Аркадий Георгиевич

Мать: Иванова (Маллицкая) Елизавета Николаевна

Развод
Неизвестно

Муж: Волков Николай Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жихарев Виктор Львович

Рождение ребёнка
09.07.1951

Дочь: Тян (Жихарева) Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: Жихарев Виктор Львович

Елизавета Викторовна Жихарева
Бракосочетание
29.03.1960

Муж: Волков Николай Николаевич

Смерть
22.03.2000

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