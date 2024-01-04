Курлов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения17.05.1909 ст.
Дата смерти17.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1909 ст.
Отец: Курлов Иван Яковлевич
Мать: Курлова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.08.1943
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область