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Курлов Павел Иванович

Место рождения

Шишкино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.05.1909 ст.

Дата смерти

17.08.1943

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1909 ст.

Отец: Курлов Иван Яковлевич

Мать: Курлова Мария Васильевна

Шишкино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.08.1943
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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