Мишустин Борис Титович
Место рожденияд. Пристенная, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишустин Тит
д. Пристенная, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисовна
д. Пристенная, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно