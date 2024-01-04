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Зак Моисей

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Место рождения

Силене, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads

Дата рождения

1898

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Зак Михэл

Мать: Рива (Ривка)

Силене, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
Рождение ребёнка
21.09.1922

Дочь: Доба (Дора)

Мать ребёнка: Зак Мария

Рождение ребёнка
14.10.1924

Дочь: Крумер Вера Моисеевна

Мать ребёнка: Зак Мария

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.04.1934

Сын: Зак Миша

Мать ребёнка: Зак Мария

Union of Soviet Socialist Republic
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Еврейское - Преображенское, участок: 4-3 нов., место: 422
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