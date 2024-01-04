Зак Моисей
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Зак Михэл
Мать: Рива (Ривка)
Рождение ребёнка
21.09.1922
Дочь: Доба (Дора)
Мать ребёнка: Зак Мария
Рождение ребёнка
14.10.1924
Дочь: Крумер Вера Моисеевна
Мать ребёнка: Зак Мария
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Еврейское - Преображенское, участок: 4-3 нов., место: 422