Любимова Октябрина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Октябрина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1958

Сын: Скажутин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Скажутин Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скажутин Петр Павлович

Отец ребёнка: Скажутин Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скажутин Павел Павлович

Отец ребёнка: Скажутин Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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