Любимова Октябрина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1958
Отец ребёнка: Скажутин Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скажутин Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скажутин Павел Петрович
Смерть
Неизвестно