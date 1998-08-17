Гузь Леонид Иванович
Место рожденияст. ИН, Биробиджанская обл.
Дата рожденияОколо 16.06.1937
Дата смерти17.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.06.1937
Отец: Гузь Иван Иванович
ст. ИН, Биробиджанская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.08.1998
Белогорск, город Белогорск, Амурская область