Гузь Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузь Леонид Иванович

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Место рождения

ст. ИН, Биробиджанская обл.

Дата рождения

Около 16.06.1937

Дата смерти

17.08.1998

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.06.1937

Отец: Гузь Иван Иванович

Мать: Гузь (свавина) Анна Фёдоровна

ст. ИН, Биробиджанская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.08.1998
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
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