Смолин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: Смолина Ольга Ивановна

Смерть
1990
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