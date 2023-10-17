Кальницкий Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кальницкий Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальницкий Владимир
Мать ребёнка: Инна
Киев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инна
Развод
Неизвестно
Жена: Кальницкая Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Кальницкая Алёна
Киев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кальницкая Алёна