Кальницкий Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальницкий Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кальницкий Владимир

Мать: Кальницкая Ася (Эстер) Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальницкий Владимир

Мать ребёнка: Инна

Киев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инна

Развод
Неизвестно

Жена: Кальницкая Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Кальницкая Алёна

Киев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальницкая Алёна

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