Диамонт (Ле Пондур) Мадам (Марта-София) Жан-Эрнестовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диамонт (Ле Пондур) Мадам (Марта-София) Жан-Эрнестовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1933

Отец: Ле Пондур Жан-Эрнест

Мать: Тейлор Мишель

Бракосочетание
08.03.1953

Муж: Хофен Барон

Рождение ребёнка
11.11.1954

Сын: Хофен Глен

Отец ребёнка: Хофен Барон

Развод
14.01.1958

Муж: Хофен Барон

Бракосочетание
08.03.1959

Муж: Диамонт Луис Виниаминович

Рождение ребёнка
12.04.1961

Сын: Диамонт Дилан Луисович

Отец ребёнка: Диамонт Луис Виниаминович

Рождение ребёнка
01.03.1963

Сын: Диамонт Поль Луисович

Отец ребёнка: Диамонт Луис Виниаминович

Рождение ребёнка
15.06.1968

Дочь: Диамонт Нина Луисовна

Отец ребёнка: Диамонт Луис Виниаминович

Путешествие
С 24.12.1972 по 20.01.1973
Рождение ребёнка
25.12.1973

Сын: Диамонт Герарт Луисович

Отец ребёнка: Диамонт Луис Виниаминович

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