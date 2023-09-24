Диамонт (Ле Пондур) Мадам (Марта-София) Жан-Эрнестовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1933
Отец: Ле Пондур Жан-Эрнест
Мать: Тейлор Мишель
Бракосочетание
08.03.1953
Муж: Хофен Барон
Рождение ребёнка
11.11.1954
Сын: Хофен Глен
Отец ребёнка: Хофен Барон
Развод
14.01.1958
Муж: Хофен Барон
Бракосочетание
08.03.1959
Рождение ребёнка
12.04.1961
Отец ребёнка: Диамонт Луис Виниаминович
Рождение ребёнка
01.03.1963
Отец ребёнка: Диамонт Луис Виниаминович
Рождение ребёнка
15.06.1968
Дочь: Диамонт Нина Луисовна
Отец ребёнка: Диамонт Луис Виниаминович
Путешествие
С 24.12.1972 по 20.01.1973
Рождение ребёнка
25.12.1973
Отец ребёнка: Диамонт Луис Виниаминович