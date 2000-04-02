Шмакова (Кардакова) Матрена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова (Кардакова) Матрена Ильинична

Место рождения

Старососедово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

15.10.1912

Дата смерти

02.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1912

Отец: Кардаков Илья

Мать: Кардакова Анна Григорьевна

Старососедово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Со слов моей бабушки, родители её мамы (Матрёны Кардаковой) приехали из Кировской области, на тот момент это была Вятская губерния. Точный город я не знаю, знаю только, что их называли "Вятские", когд... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1944

Дочь: Бережная Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Шмаков Алексей Семенович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
02.04.2000
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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