Шмакова (Кардакова) Матрена Ильинична
Место рождения
Дата рождения15.10.1912
Дата смерти02.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1912
Отец: Кардаков Илья
Со слов моей бабушки, родители её мамы (Матрёны Кардаковой) приехали из Кировской области, на тот момент это была Вятская губерния. Точный город я не знаю, знаю только, что их называли "Вятские", когд... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1944
Дочь: Бережная Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Шмаков Алексей Семенович
Смерть
02.04.2000