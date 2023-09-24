Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1825
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно