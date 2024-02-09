Гарагуля Иван Андреевич
Место рожденияс. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия
Дата рождения1896
Дата смерти23.12.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Гарагуля Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза / сапожник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
12.08.1936
Сын: Гарагуля Николай Лелородиж Иванович
Мать ребёнка: Гарагуля (Гарагуля) Татьяна Стрибогора Константиновна
Смерть
23.12.1976