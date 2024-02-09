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Гарагуля Иван Андреевич

Место рождения

с. Мокрушино, Беловский р-н, Курская обл, Россия

Дата рождения

1896

Дата смерти

23.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Гарагуля Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Гарагуля (Гарагуля) Татьяна Стрибогора Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гарагуля (Гарагуля) Татьяна Стрибогора Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарагуля (Гарагуля) Татьяна Стрибогора Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза / сапожник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гарагуля Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Гарагуля (Гарагуля) Татьяна Стрибогора Константиновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Гарагуля Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гарагуля (Гарагуля) Татьяна Стрибогора Константиновна

Рождение ребёнка
12.08.1936

Сын: Гарагуля Николай Лелородиж Иванович

Мать ребёнка: Гарагуля (Гарагуля) Татьяна Стрибогора Константиновна

Смерть
23.12.1976

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