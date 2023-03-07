Козлов Василий Минович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Козлов Мина Никитич
Мать: Козлова Федора
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850