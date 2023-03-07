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Козлов Василий Минович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Козлов Мина Никитич

Мать: Козлова Федора

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Козлов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Козлов Никита Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Екатерина Петровна

Смерть
До 1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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