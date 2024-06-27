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Алексей Всеволодович

Место рождения

Кривцово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: Всеволод Кириллович

Мать: Федосья Петровна

Кривцово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.06.1885 ст.

Дочь: Смирнова (Смирнова) Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Кривцово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 19.04.2023 14:25:10.
Смерть
Неизвестно

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