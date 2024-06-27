Алексей Всеволодович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.
Отец: Всеволод Кириллович
Мать: Федосья Петровна
Рождение ребёнка
24.06.1885 ст.
Дочь: Смирнова (Смирнова) Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
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Смерть
Неизвестно