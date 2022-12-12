Трегубова Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова Людмила Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1972

Дочь: Макарова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Трегубов Василий Иванович

Персиановский, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегубов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Трегубов Василий Иванович

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