Трегубова Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1972
Дочь: Макарова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Трегубов Василий Иванович
Персиановский, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трегубов Василий Иванович