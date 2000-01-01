Беспалов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалов Александр

Беспалов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Александр Александрович

Мать ребёнка: Беспалова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Беспалова Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Елена Петровна

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