Дорохина Марфа Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина Марфа Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Дорохин Георгий Тихонович

Отец ребёнка: Дорохин Тихон Васильевич

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Дорохин Егор Тихонович

Отец ребёнка: Дорохин Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
14.09.1920

Сын: Дорохин Яков Тихонович

Отец ребёнка: Дорохин Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
21.07.1926

Сын: Дорохин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Дорохин Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.1930

Сын: Дорохин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Дорохин Тихон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохин Тихон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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