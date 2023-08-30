Дорохина Марфа Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Дорохин Георгий Тихонович
Отец ребёнка: Дорохин Тихон Васильевич
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Дорохин Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
14.09.1920
Отец ребёнка: Дорохин Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1926
Отец ребёнка: Дорохин Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1930
Сын: Дорохин Василий Тихонович
Отец ребёнка: Дорохин Тихон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно