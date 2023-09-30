Муравьева (Докучаева) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Докучаева) Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Муравьев Николай Зотеевич

Отец ребёнка: Муравьев Зотей Александрович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Муравьев Александр Зотеевич

Отец ребёнка: Муравьев Зотей Александрович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: (муравьева ) Валентина Зотеевна

Отец ребёнка: Муравьев Зотей Александрович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Муравьев Михаил Зотеевич

Отец ребёнка: Муравьев Зотей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Зотей Александрович

Смерть
Неизвестно
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