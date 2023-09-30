Муравьева (Докучаева) Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Муравьев Николай Зотеевич
Отец ребёнка: Муравьев Зотей Александрович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Муравьев Александр Зотеевич
Отец ребёнка: Муравьев Зотей Александрович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (муравьева ) Валентина Зотеевна
Отец ребёнка: Муравьев Зотей Александрович
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Муравьев Зотей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно